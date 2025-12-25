【モデルプレス＝2026/01/01】SHAZNAのIZAM（53）とタレントの吉岡美穂（45）が1月1日、自身のSNSを通じ、離婚を発表した。【写真】IZAM＆吉岡美穂、連名で離婚報告◆IZAM＆吉岡美穂、離婚発表IZAMと吉岡は連名の書面を通じ「この度、パートナーとして20年という節目を迎えるにあたり残りの人生をお互いに考え話し合った結果、別々の未来に向けて步き始める事となりました」と離婚を報告。「今後、我々の関係は親友のような