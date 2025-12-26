【モデルプレス＝2026/01/01】俳優の本郷奏多（35）が1日、自身のX（旧Twitter）で結婚を発表した。【写真】本郷奏多「お相手は一般の方です」直筆署名添えられた結婚報告文◆本郷奏多、結婚発表本郷は自身のXにて「ご報告」とし、直筆の署名を添えて「いつも応援してくださっている皆さま お世話になっている関係者の皆さま 私事ではございますが、この度、入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。「なお、お相