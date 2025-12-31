２８日、「中電神火モリ自給グリーン電力代替風力発電８０万キロワットプロジェクト」の風力発電機。（ウルムチ＝新華社記者／楊林）【新華社ウルムチ12月31日】中国新疆ウイグル自治区昌吉回族自治州モリ・カザフ自治県の「中電神火モリ自給グリーン（環境配慮型）電力代替風力発電80万キロワットプロジェクト」が28日、系統接続・送電を開始した。これにより、同県の系統接続新エネルギー発電設備の累計容量は2013万キロワット
