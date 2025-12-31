TBSでは、2025年大みそかの12月31日午後11時45分から翌朝5時まで毎年恒例の『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』を5時間15分にわたって放送。カウントダウンでは、Mrs. GREEN APPLEが中継で登場した。【写真】ファン歓喜！ミセス「Carrying Happiness」メッセージ『紅白歌合戦』に出場し、白組のトリで歌唱したばかりのミセスの3人。移動の車中でカウントダウンをすることになった。大森元貴の手には、