俳優の本郷奏多（35）が結婚したことを1日、X「本郷奏多スタッフ（公式）」で発表した。新たな年の始まりである元日から、芸能界ではいきなり結婚報告が相次いだ。本郷は「私事ではございますが、この度、入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。お相手については「一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです」と説明した。人気アニメ「チェンソーマン」のマキマ役などで知られる声優の楠