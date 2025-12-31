俳優本郷奏多（35）が1日、公式スタッフのXを更新。一般女性との結婚を発表した。「私事ではございますが、この度、入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。「なお、お相手は一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです」とした。以下、発表全文。ご報告いつも応援してくださっている皆さまお世話になっている関係者の皆さま私事ではございますが、この度、入籍いたしましたことをご報告させていた