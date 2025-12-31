『第76回NHK紅白歌合戦』(19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)が31日に生放送。連続テレビ小説『あんぱん』のショートドラマ『紅白特別編』とドラマの出演者による歌のスペシャルステージが行われた。左から河合優実、今田美桜、原菜乃華ショートドラマは、嵩(北村匠海)、蘭子(河合優実)、メイコ(原菜乃華)、羽多子(江口のりこ)、たくや(大森元貴)、店長(西村雄正)が、のぶ(今田美桜)が司会を務める紅白をスマホで見ているというスト