【モデルプレス＝2026/01/01】ちゃんみなが自ら設立し主催するレーベル・NO LABEL MUSICが、2026年の幕開けとともに、新ブランドビジュアルと映像を公開。所属アーティストでもあるちゃんみなとHANA（ハナ）、計8人がそろい踏みとなった圧巻のビジュアルとなっている。また、1月1日より、NO LABEL MUSICの公式SNS（X／Instagram）も開設。レーベルの情報を発信していく。【写真】ちゃんみなプロデュースBMSG傘下グループ、美スタイ