【モデルプレス＝2026/01/01】毎年恒例、女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」による「モデルプレスヒット予測」。11年目を迎える今回も、月間12億インプレッションを誇る自社SNSをベースに世論を巻き取った。読者のリアルな声に、モデルプレスの目利きなどを加え、2026年に各メディアを席巻するであろう俳優・女優・アイドル／アーティスト・モデル・インフルエンサーなど「全40組」を厳選して紹介す