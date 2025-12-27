ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、生年月日から見る2026年の運勢「九星気学」。2026年（令和8年）は、あなたにとってどんな年になるのでしょうか？ 今回は東京池袋占い館セレーネ所属の占い師・嬉野つばさ（うれしの・つばさ）さんが本命星から導く今年の運勢を占いました。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・嬉野つばさ（うれしの・つばさ）さん）まずはご自身の本命星をチェックしましょう。