俳優の本郷奏多が１日、自身のＸ（旧ツイッター）で結婚を発表した。「ご報告」として文書を投稿。「いつも応援してくださっている皆さまお世話になっている関係者の皆さま私事ではございますが、この度、入籍いたしましたことをご報告させていただきます」とした。お相手は「一般の方」とし、「皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、一つ一つのお仕事に向き合い、より一層精進してまいります。今後とも何卒よろしくお願い申し