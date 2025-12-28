女優の川栄李奈が１日、自身のＳＮＳで所属事務所「エイベックス・マネジメント・エージェンシー」を退所し、独立したことを発表した。今後はエージェント契約を結ぶ。川栄は「２０２５年１２月３１日をもちまして約１０年間所属させていただきました、エイベックス・マネジメント・エージェンシーを退所し、独立致しました」と報告。「今後エイベックス・マネジメント・エージェンシーとはエージェント契約を結ばせていただ