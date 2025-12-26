2026年の政局は、26年度予算の成立前後に最初のヤマ場を迎えることになりそうだ。予算成立を最優先とする高市早苗首相にとり、成立が衆院解散・総選挙に打って出るかどうかを判断する節目となる。国民民主党は予算の早期成立に協力するとしており、採決に合わせて自民党と日本維新の会の連立政権に新たに加わるかどうかも注目される。衆院選挙制度を巡る議論は、解散判断や連立枠組みに影響を与える重要な要素になる。25年10月