2000（平成12）年1月1日、新たな千年紀（ミレニアム）の節目の年がスタートした。祝賀イベントの一方で、コンピューターが誤作動を起こす「2000年問題」が懸念されたが、首相官邸の対策室は「国内外とも深刻な問題の発生はなかった」と総括。年が明けた瞬間、日本標準時のモニターは正常に午前0時を示した。