【ガルミッシュパルテンキルヘン（ドイツ）＝福井浩介】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプは３１日、ドイツのガルミッシュパルテンキルヘンで女子個人第１１戦（ＨＳ１４２メートル、Ｋ点１２５メートル）が行われ、丸山希（北野建設）が１２７メートルと１３３メートル５０を飛び、合計２４４・１点で３位に入った。高梨沙羅（クラレ）は５位、勢藤優花（オカモトグループ）は１７位、伊藤有希（土屋ホーム