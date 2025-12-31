中国で、新たに「侵略戦争を美化する服装を身に着けること」を禁止する改正治安管理処罰法が、きょうから施行されます。侵略戦争は日中戦争を指しているとみられ、旧日本軍の軍服などが処罰の対象になる可能性があります。中国できょう施行された改正治安管理処罰法は、「公共の場所で侵略戦争を美化する服装を身に着ける」行為に、最大で10日以上15日以下の拘留と日本円でおよそ10万円以下の罰金を科すとしています。当初、この改