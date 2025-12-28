＜第76回NHK紅白歌合戦＞◇31日◇NHKホールほか紅松田聖子（63）が「放送100年の記念年」を締めくくる特別企画として「青い珊瑚礁」を歌唱した。2020年（令2）以来5年ぶりの出演で、紅組と白組の対戦終了後、番組のラストにステージに立った。「青い−」はデビューした80年に初出場した時の歌唱曲。それから45年、常に音楽シーンのトップを走り続けてきた“永遠のアイドル”聖子は「初出場時の大切な原点と言える曲」だと話して