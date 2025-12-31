中国軍が台湾周辺で軍事演習を行ったことについて、日本政府は外交ルートで中国側に懸念を伝えました。中国軍が台湾島を取り囲むような形で軍事演習を行ったことについて、外務省は31日、報道官談話を発表し、日本政府から中国側に懸念を伝えたと明らかにしました。関係者によりますと、外務省のアジア大洋州局参事官が29日、東京にある中国大使館の公使参事官に対し、「軍事演習は台湾海峡において緊張を高める行為だ」と伝えたと