31日午後11時50分ごろ、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、岩手県の宮古市と山田町です。【各地の震度詳細】■震度2□岩手県宮古市山田町■震度1□岩手県釜石市住田町大槌町気象庁の発