この年末、自作PC界隈の大きな話題となっているのは、メモリの高騰だ。Micron、一般向け「Crucial」ブランドから撤退、不足するAI向けに全面シフトhttps://news.mynavi.jp/article/20251204-3759855/パソコン高騰へ、メモリとSSDが枯渇、年内在庫も黄信号？ マウスコンピューター新宿店で実情を聞いてきたhttps://news.mynavi.jp/article/20251217-3828686/メモリー高騰でPC市場に下振れリスク、平均価格が最大8％上昇の可能性 - I