テクノポップユニット・Perfumeが31日、『第76回NHK紅白歌合戦』(19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)に出演した。Perfume2025年末でコールドスリープ(活動休止)を発表しているPerfumeは2年ぶり17回目の出場。今回は「ポリリズム」〜「巡ループ」の「Perfume Medley 2025」を披露した。パフォーマンス前、かしゆかは「この先もPerfumeをずっと楽しむために、今だからできることをしてみようということで、チームみんなでこの挑戦を選