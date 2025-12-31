ボートレース芦屋の「日刊スポーツ杯争奪福岡県内選手権大会」は３３１日、予選３日目が行われた。羽野直也（３０＝福岡）が４Ｒでイン逃げ快勝。１１Ｒも２コースから差して１着。初日後半から４連勝で得点率トップを快走する。「後半は回り過ぎで伸びが少し落ちていたが、それでもいい足。バランスも取れてきた。微調整で良さそう」と仕上がりも上々だ。当地は２０１６年７月のデビュー初優勝をはじめ、通算１８優出５Ｖと