２０２５年末で「コールドスリープ」する３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅが、１２月３１日の第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）で活動休止前のラストステージを行った。メンバーののっちは、放送終了後に自身のインスタグラムを更新し、ファンにメッセージを寄せた。「どんな形でも3人でいればPerfume」と書き出し、「と、言い続けてきて、それは例えば3人がおばあちゃんになったときの事を想像していまし