◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（３１日、ドイツ・ガルミッシュパルテンキルヘン）個人第１１戦（ＨＳ１４２メートル）が行われ、今季５勝を挙げる丸山希（北野建設）は、２４４・１点で３位に入った。これで今季９度目の表彰台に立った。１回目に１２７メートルで４位。逆転を狙った２回目に１３３・５メートルと飛距離を伸ばして順位を上げた。高梨沙羅（クラレ）は５位。勢藤優花（オカモトグループ）は１７位、伊