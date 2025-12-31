第76回NHK紅白歌合戦のオープニング＝31日夜、東京・渋谷のNHKホール大みそか恒例の第76回NHK紅白歌合戦が31日夜、放送された。日本でラジオ放送が始まって100年の節目となる今回は、流行歌や往年の名曲に加え多彩な特別企画が並んだ。紅組の最後はMISIAさん、白組の最後はロックバンド「Mrs.GREENAPPLE」で、番組の最後には松田聖子さんが特別企画で「青い珊瑚礁」を披露。視聴者やゲスト審査員らの投票で白組が勝利した。