【モデルプレス＝2025/12/31】「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日、東京・渋谷 NHKホール）の勝敗が決定した。今年は白組が優勝した。【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧◆「第76回NHK紅白歌合戦」白組が優勝勝敗は、「視聴者審査員」「会場審査員」「ゲスト審査員」の投票によって決定。今回優勝した白組は、3項目ともに紅組を上回った。トリ務めたMrs. GREEN APPLEの大森元貴は「嬉しいです！やったー！」と喜んでいた。なお