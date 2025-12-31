【モデルプレス＝2025/12/31】元乃木坂46の衛藤美彩が12月31日、自身のInstagramを更新。夫でプロ野球選手の源田壮亮選手、子供2人との家族4ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】32歳元乃木坂、夫＆子どもたちとの仲良し家族ショット◆衛藤美彩、家族でのハワイ旅行を報告衛藤は「2025年もありがとうございました」と感謝をつづり、「娘の2歳の誕生日とクリスマスをハワイで」と家族でのハワイ旅行を報告。「今夜は家族で