■『第76回NHK紅白歌合戦』（31日、東京・渋谷 NHKホール）17回目出場のPerfume（あ〜ちゃん、かしゆか、のっち）は、「Perfume Medley 2025」として、「ポリリズム」「巡ループ」をメドレーで披露した。2025年12月31日をもってコールドスリープ（活動休止）に入るPerfumeは、この『紅白歌合戦』の舞台がラストステージとなった。【全身ショット】華やかすぎる…！ド派手なドレスで登場したPerfumeMCの有吉弘行からコールドス