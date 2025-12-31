■『第76回NHK紅白歌合戦』（31日、東京・渋谷 NHKホール）白組が2年ぶりに優勝した。これで紅組34勝、白組42勝となった。【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目・曲順これまでの出場回数も審査員は5対2で白組、会場は1520対878で白組、視聴者は439万7571対336万1295で白組の勝利となった。大トリを務めたMrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）は、この結果を受け、「うれしいですー！やったー！うれしい！」と絶叫