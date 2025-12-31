丸山希の1回目の飛躍＝ガルミッシュパルテンキルヘン（共同）【ガルミッシュパルテンキルヘン（ドイツ）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ女子は31日、ドイツのガルミッシュパルテンキルヘンで個人第11戦（ヒルサイズ＝HS142メートル）が行われ、今季5勝の丸山希（北野建設）が合計244.1点で3位に入った。1回目は127メートルで4位につけ、2回目は133.5メートルで順位を上げた。ニカ・プレブツ（スロベ