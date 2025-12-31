第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦が３１日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われ、デビュー４５周年を迎えた歌手の松田聖子は、今年の紅白の最終歌唱者として５年ぶりに出場し、１９８０年の初出場時に歌った「青い珊瑚礁」を披露した。バックダンサーやオーケストラ、バンドを置かないシンプルなステージ。「アイドル」という枠組みを超え、昭和・平成・令和の「時を超えた日本のポップスの象徴」として全身全霊で歌声を届けた。ＭＩＳ