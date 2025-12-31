第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦が３１日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われ、３回目の出場で初の大トリを務める「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」は「ＧＯＯＤＤＡＹ」を歌唱した。バンド初の大トリで、クライマックスが盛り上がるなか、岩手県沖で発生した最大震度４の地震が発生し、画面に速報が入った。ミセスが「ＧＯＯＤＤＡＹ」の演奏をスタートして約１分１０秒ほどたった時に、テレビ画面上に「ＮＨＫ地震情報」のテ