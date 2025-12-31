31日午後11時27分頃、岩手県沖を震源とするマグニチュード5.7の地震が発生し、岩手県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要31日午後11時27分頃、岩手県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は岩手県沖(北緯40.1度、東経142.9度)で、震源の深さは約30km、地震の規模(マグニチュード)は5.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以上が観測された市町村【