ピボット分析東京時間（23:02現在） ドル円 現値156.86高値156.86安値156.33 157.57ハイブレイク 157.21抵抗2 157.04抵抗1 156.68ピボット 156.51支持1 156.15支持2 155.98ローブレイク ユーロ円 現値184.14高値184.18安値183.54 185.01ハイブレイク 184.59抵抗2 184.37抵抗1 183.95ピボット 183.73支持1 183.31支持2 183.09ローブレイク