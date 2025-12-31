きょうの為替市場、ＮＹ時間に入ってドル高が強まっており、ドル円は１５６円後半に上昇している。先ほど発表の米新規失業保険申請件数が１９．９万件と予想以上に強い労働市場を示したことに反応している。ホリデーシーズン特有の変動が際立つ形だが、本邦勢は正月休みに入り、海外勢も年末で市場参加者が少なくなる中、敏感な反応を見せている模様。 ただ、ドル円は短期的に下値リスクを警戒した動きが見られ