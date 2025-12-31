掛川市に住む40代の男性がSNSで知り合った人などに現金およそ6000万円と1200万円相当の金塊をだまし取られる事件がありました。警察によりますと、2025年11月から12月の間にSNS上で知り合った人物に「高配当の株を購入する権利が当選した」などと投資に勧誘され、指定された口座に現金およそ6000万円を振り込みだまし取られたということです。また、男性はJR浜松駅付近で証券会社員を名乗る男に金塊計500グラム(時価およそ1200万円