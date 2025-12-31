女優の川口春奈が３１日、インスタグラムを更新。尊すぎるスッピン顔を披露した。３０日には、日本レコード大賞の司会を務めあげただけに、「ありがとう、ばいばい、２０２５。濃すぎたよ。お腹いっぱいすぎた。またあしたから。こつこつと、ゆっくりと。」と感無量の様子。番組のオープニングで着用したノースリーブのドレス姿や安住紳一郎アナとのツーショットなどを公開した。その後の写真では、つなぎのパジャマに着替え