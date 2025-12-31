【ガルミッシュパルテンキルヘン（ドイツ）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ女子は31日、ドイツのガルミッシュパルテンキルヘンで個人第11戦が行われ、丸山希（北野建設）が3位に入った。