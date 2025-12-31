３１日午後１１時２７分頃、岩手県沖を震源とする地震があり、盛岡市で震度４を観測した。気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは約３０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは５・７と推定される。▽震度３岩手県宮古市、花巻市、北上市、遠野市、釜石市、二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、岩手町、紫波町、矢巾町、普代村、野田村青森県八戸市、むつ市、平内町、野辺地町、七戸町、東北町、おい