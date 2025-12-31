31日午後11時27分ごろ、岩手県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度4を観測したのは、岩手県の盛岡市です。【各地の震度詳細】■震度4□岩手県盛岡市■震度3□岩手県二戸市八幡平市滝沢市岩手町紫波町