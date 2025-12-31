＜第76回NHK紅白歌合戦＞◇31日◇NHKホールほかMISIA（47）が10回目の紅白、7年連続紅組トリとして「MISIAスペシャル」と銘打ったパフォーマンスを披露。「Everything」「アイノカタチ」をメドレー形式で歌った。「Everything」はフジテレビ系ドラマ「やまとなでしこ」の主題歌に採用。同作で主演し、審査員として参加した松嶋菜々子（52）は「この曲を聞くと当時の楽しい思い出がよみがえります」と話した。銀色の花を大量にあし