気象庁によりますと31日午後11時27分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4を観測したのは、盛岡市、震度3を観測したのは、八戸市、むつ市、平内町、野辺地町、七戸町、東北町、おいらせ町、東通村、三戸町、五戸町、青森南部町、階上町、宮古市、花巻市、北上市、遠野市、釜石市、二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、岩手町、紫波町、矢巾町、普代村、野田村、石巻市、登米市、栗原市、大崎市、涌