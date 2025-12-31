気象庁によりますと31日午後11時27分ごろ、東北地方で震度4の地震がありました。震度4を観測したのは、岩手内陸北部、震度3を観測したのは、岩手沿岸北部、岩手沿岸南部、岩手内陸南部、青森津軽北部、青森三八上北となっています。津波情報、各地の詳しい震度などは、情報が入り次第お伝えします。