黒のトップスは安心感がある一方で、顔まわりに持ってくるには強すぎる・重すぎると感じることも。そんな大人女性には【GU（ジーユー）】が展開している“ダークグレー”の「ニットトップス」が、黒に代わる新たな選択肢になってくれるかも！ パキッと辛口な黒をゆるめたような絶妙な色合いで、コーデを端正な印象に引き寄せるポロセーターとチュニックセーターをお届けし