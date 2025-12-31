ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2025年12月31日（水）の大晦日にスペシャル・イベント「NO LIMIT! カウントダウン 2026」を開催しました。一夜限りの「カウントダウン・スペシャル・ステージ」のトップバッターとして、「ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ」が登場。ハロウィーン・ホラー・ナイトで絶大な人気を博したハミクマたちが、年越しの夜をダークでポップな世界観に染め上げました。 ユニバーサル・