「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」（３１日、さいたまスーパーアリーナ）１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手、ジョリー（２８）＝ＦＩＧＨＴＥＲ’ＳＦＬＯＷ＝がＲＩＺＩＮデビュー戦で１回２５秒、腕ひしぎ十字固めで芦澤竜誠から一本勝ちを治めた。開始早々に組み付き、グラウンドに引きずり込んだ、脚関節を警戒する相手の腕を取り、そのまま一気に腕十字に