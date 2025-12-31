大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）が12月31日、東京・渋谷のNHKホールで行われ、Mrs. GREEN APPLEが3年連続3度目の出場。オープニングで「夢であいましょう」を披露し、白組のトリとしては「GOOD DAY」を熱唱した。この紅白をもって22年3月から始まった「フェーズ2」が終了。26年1月1日から「フェーズ3」を開幕させることを宣言している中、日本レコード大賞3連覇を果たしたトップバンドらしく、冒頭とラスト