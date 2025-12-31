「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦」（３１日、大田区総合体育館）元世界４階級制覇王者でＷＢＡ世界バンタム級９位の井岡一翔（３６）＝志成＝が、同１１位マイケル・オルドスゴイッティ（２４）＝ベネズエラ＝に４回２分４２秒、鋭い左ボディーでＫＯ勝ちした。７カ月ぶりの再起戦でバンタム級転向初戦を飾り、２３年の大みそか以来７３１日ぶりの白星となった。日本男子で史上初の世界５階級制覇にも大きく前