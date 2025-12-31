大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）が12月31日、東京・渋谷のNHKホールで行われ、2年連続3度目の出場となった米津玄師（34）は「IRISOUT」を熱唱した。「IRISOUT」は映画「劇場版チェンソーマンレゼ篇」の主題歌。海外でも大ヒットした1曲をテレビ初パフォーマンスした。今年廃止された銀座の東京高速道路(KK線)とみられる場所で歌唱。銀座の夜景を背に、圧巻の歌唱を披露した。中盤ではHANAがバッ