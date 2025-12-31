「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（３１日、ＮＨＫホール）司会の有吉弘行がここ２年、紅白司会中に繰り出してきた不審行為を、今年は禁止させられたのかとネットが注目している。毎年紅白直前の時期に生放送されるＴＢＳ恒例「クイズ正解は一年後」。有吉は２３年の同番組で、紅白司会中にコッソリと人差し指を立てる「一年後ポーズ」を繰り出せば１回につき５０ポイント進呈と提案され、２３年紅白ではポーズを２回繰り出し